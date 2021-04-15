15.04.2021 17:32

Заминировал развлекательное заведение: правонарушитель найден

Полицейские установили личность злоумышленника.

Как сообщает ГУ Нацполиции, 13 февраля 2021 года около 22:50 в Харьковское райуправления полиции № 3 поступило сообщение из службы «102» о том, что заминировано развлекательное заведение, расположенное на улице 23 Августа.

При осмотре прилегающей территории взрывных устройств или взрывоопасных веществ полицейские не обнаружили.

Осмотр помещения заведения не проводился, поскольку он был закрыт.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили лицо, причастное к совершению правонарушения. Им оказался 31-летний житель Харкивськои области.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.