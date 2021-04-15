15.04.2021 17:05

"Эхо войны" обнаружили на Харьковщине во время земляных работ

15 апреля саперами Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины проводила розминирование в Дергачевском районе Харьковской области.

Об этом Редпост рассказали в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харькоской области.

По словам спасателей, во время проведения земельно-строительных работ в садовом сообществе Дергачевского района, строители обнаружили минометную мину диаметром 82 мм времен Второй мировой войны. Прибывшие на место специалисты Дергачевского РО ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области идентифицировали этот боеприпас и сообщили пиротехникам.

При этом, обследовав территорию, других взрывоопасных предметов они не обнаружили. Найденный боеприпас был обезврежен на специальной подрывной площадке.

СБУ нашла тайник с оружием задержанного боевика ЛНР (ВИДЕО, ФОТО)



В Главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской подчеркнули, что в случае обнаружения взрывоопасных предметов ни в коем случае нельзя прикасаться к ним и просят немедленно звонить по телефону 101 или 102.



Также в ведомстве напомнили, что при обнаружении подозрительного предмета категорически запрещается передвигать его, заливать жидкостями, засыпать грунтом или чем-то его накрывать; пытаться самостоятельно обезвредить находку; осуществлять на подозрительный предмет звуковой, световой, тепловой или механическое воздействие, ведь практически все взрывчатые вещества чувствительны к механическим, звуковых воздействий и нагревания.