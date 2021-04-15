ДТП перекрыло Пушкинкую: разбиты три авто (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информируют Телеграмм-каналы, на Пушкинской - авария.
Возле станции метро имен Бекетова столкнулись три машины.
Автобус врезался в бок ЗАЗ Forza.
Девушку зажало внутри.
Уже образовалась пробка.
Подробностей пока нет.
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День идеально подходит для дружеских посиделок, ни к чему не обязывающего времяпрепровождения, прогулок и так далее. А вот для серьезных дел, увы, годится мало.
Небо в Харькове будет скрыто за облаками. Небольшой дождь, днем местами грозы. Температура воздуха немного снизится.
«Культура» в переводе с санскритского дословно означает «почитание света».
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