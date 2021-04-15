Главная Новости Криминал и происшествия ДТП перекрыло Пушкинкую: разбиты три авто (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)
15.04.2021  16:36   

ДТП перекрыло Пушкинкую: разбиты три авто (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)

Об аварии сообщают очевидцы.

Как информируют Телеграмм-каналы, на Пушкинской - авария.

Возле станции метро имен Бекетова столкнулись три машины.

Автобус врезался в бок ЗАЗ Forza.

Девушку зажало внутри.

Уже образовалась пробка.

Подробностей пока нет.

 

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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