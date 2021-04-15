15.04.2021 13:11

На Харьковщине огонь охватил двухэтажный жилой дом

Сообщение о пожаре в старом Салтове Служба спасения получила 13 апреля в 22:39. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.



На место происшествия выехали 2 оперативных отделения ГСЧС. По словам пожарных, огнем был охвачен жилой дом. Площадь пожара составила 64 кв.м.

На локализацию пожара спасателям понадобилось более 2 часов. В 07:13 он был полностью ликвидирован.



Причина и ущерб пожара устанавливаются.