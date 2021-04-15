На Харьковщине огонь охватил двухэтажный жилой дом

Сообщение о пожаре в старом Салтове Служба спасения получила 13 апреля в 22:39. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На место происшествия выехали 2 оперативных отделения ГСЧС. По словам пожарных, огнем был охвачен жилой дом. Площадь пожара составила 64 кв.м.
На локализацию пожара спасателям понадобилось более 2 часов. В 07:13 он был полностью ликвидирован.
Причина и ущерб пожара устанавливаются.
Комментариев: 0
День идеально подходит для дружеских посиделок, ни к чему не обязывающего времяпрепровождения, прогулок и так далее. А вот для серьезных дел, увы, годится мало.
Погоду будет определять холодный фронт циклона Xander. Поэтому в дневные часы ждем дождь и грозы. Температура воздуха пока существенных изменений не претерпит.
«Культура» в переводе с санскритского дословно означает «почитание света».
влажность:
давление:
ветер: