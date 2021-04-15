Главная Новости Криминал и происшествия На Харьковщине огонь охватил двухэтажный жилой дом
15.04.2021  13:11   

На Харьковщине огонь охватил двухэтажный жилой дом

Сообщение о пожаре в старом Салтове Служба спасения получила 13 апреля в 22:39. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На место происшествия выехали 2 оперативных отделения ГСЧС. По словам пожарных, огнем был охвачен жилой дом. Площадь пожара составила 64 кв.м.

На локализацию пожара спасателям понадобилось более 2 часов. В 07:13 он был полностью ликвидирован.

Причина и ущерб пожара устанавливаются.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, старый салтов
 
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