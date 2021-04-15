15.04.2021 12:28

На Оскольском водохранилище снова задержали браконьеров

Нарушители нанесли ущерб более 26 тысяч гривен.

13 апреля государственные инспекторы совместно с сотрудниками Боровского отделения полиции разоблачили грубое нарушение Правил рыболовства на Оскольском водохранилище вблизи села Бахтин Изюмского района.



В 17.30 были задержаны трое граждан, которые вброд осуществляли лов рыбы запрещенными орудиями лова, а именно четырьмя леесковыми сетками. Таким образом мужчины выловили 239 штук плотвы, 71 окуня, 15 лещей, 4 судака и 2 карасей общим весом 22 кг. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 26 146 грн.



На нарушителей оформили протоколы по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Кроме того, рассматривается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом).

Запрещенные орудия лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты до решения суда.