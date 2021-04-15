Главная Новости Криминал и происшествия На Оскольском водохранилище снова задержали браконьеров
15.04.2021  12:28   

На Оскольском водохранилище снова задержали браконьеров

Нарушители нанесли ущерб более 26 тысяч гривен.

13 апреля государственные инспекторы совместно с сотрудниками Боровского отделения полиции разоблачили грубое нарушение Правил рыболовства на Оскольском водохранилище вблизи села Бахтин Изюмского района.

В 17.30 были задержаны трое граждан, которые вброд осуществляли лов рыбы запрещенными орудиями лова, а именно четырьмя леесковыми сетками. Таким образом мужчины выловили 239 штук плотвы, 71 окуня, 15 лещей, 4 судака и 2 карасей общим весом 22 кг. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 26 146 грн.

На нарушителей оформили протоколы по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Кроме того, рассматривается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом).

Запрещенные орудия лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты до решения суда.

Источник:   Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
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