15.04.2021 11:50

Срывал удаленные занятия. В Харькове ювеналы провели беседу с 11-летним парнем

11-летний парень оказывал доступ к занятиям третьим лицам, которые мешали проводить видеоконференции.

11-річний хлопець надавав доступ до занять третім особам, які заважали проводити відеоконференції. До відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 надійшла інформація від педагогічного колективу однієї з загальноосвітніх шкіл, розташованої на території Основ'янського району, з проханням провести перевірку щодо неодноразового зриву дистанційних занять через Інтернет платформу. В ході перевірки інспектори ювенальної превенції встановили, що малолітній хлопець надавав доступ до навчання іншим особам, які не давали можливості проводити конференції. Поліцейський провів зі школярем та його батьками профілактичну бесіду з метою недопущення в подальшому порушень дисципліни під час навчального процесу. Відносно батьків хлопця складено адміністратий протокол за ст. 184 (невиконання батьками, або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. © Харківська область: © Харківська область: https://hk.npu.gov.ua/news/Inshi-podiji/u-xarkovi-policzejski-vikrili-uchnya-prichetnogo-do-zrivu-distanczijnogo-navchannya/

Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

Правоохранители получили информацию от педколлектива одной из школ Основянского района, с просьбой провести проверку неоднократного срыва дистанционных занятий через Интернет платформу.



В ходе проверки инспекторы ювенальной превенции установили, что парень предоставлял ссылку доступа к обучению посторонним людя, которые во время видеоурока не давали возможности проводить видеоконференции.



Полицейский провел со школьником и его родителями профилактическую беседу с целью недопущения в дальнейшем нарушений дисциплины в учебном процессе.

В отношении родителей парня составлен администратий протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, что из-за распространения коронавирусной инфекции многие образовательные учреждения перенесли свои занятия в виртуальное пространство. Однако уроки начали срывать пранкеры и тролли. Они подключаются к онлайн-конференциям школьников и студентов. "Шутники" оскорбляют педагогов, пишут матерные комментарии в чате и отправляют непристойные картинки.