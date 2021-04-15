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15.04.2021  09:48   

Подросток ради развлечения «заминировал» больницу в Харькове

Правоохранители вычислили минера.

13 апреля в 22:32 в отдел полиции поступило сообщение из службы «102» о заложенной взрывчатке в медучреждении по проспекту Любви Малой.

По адресу выезжали руководство и следственно-оперативная группа отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции.

Работники полиции обследовали 1200 кв. метров помещений и 700 кв. метров прилегающей территории. Взрывоопасных предметов или взрывчатых веществ в ходе осмотра они не обнаружили.

Последующими следственными действиями полицейские установили причастность к совершению правонарушения 15-летнего харьковчанина. Парень признался в содеянном и дал показания. Как оказалось, он позвонил по номеру «101» и сообщил о минировании ради развлечения.

В настоящее время следователями проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

Следственные действия продолжаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  минирование, харьков, полиция
 
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