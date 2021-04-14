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14.04.2021  19:04   

ДТП: на окружной - столкновение легковушек с бензовозом (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.

Как информирует Телеграмм-канал ХХ, на окружной, недалеко от с. Родичи - ДТП.

Здесь бензовоз столкулся с двумя легковыми авто.

Подробностей  пока нет. 

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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