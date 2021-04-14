ДТП: на окружной - столкновение легковушек с бензовозом (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграмм-канал ХХ, на окружной, недалеко от с. Родичи - ДТП.
Здесь бензовоз столкулся с двумя легковыми авто.
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Звезды обещают насыщенный событиями и эмоциями день. Особенно хорошо будет удаваться все, что так или иначе связано с интеллектуальной сферой.
Погоду будет определять холодный фронт циклона Xander. Поэтому в дневные часы ждем дождь и грозы. Температура воздуха пока существенных изменений не претерпит.
Народный праздник «Марья – зажги снега» отмечается 14 апреля (по старому стилю – 1 апреля).
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