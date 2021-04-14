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14.04.2021  16:58   

Задержание вымогателей: информация прокуратуры (ФОТО, ВИДЕО)

Прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту вымогательства в особо крупных размерах.

По данным следствия, 24 марта 2021 в пгт.  Панютино Харьковской области группа лиц предъявила требование председателю общества с ограниченной ответственностью перееструваты принадлежащее ему предприятие на указанных лиц.  Злоумышленники нанесли мужчине телесные повреждения в виде побоев и сообщили, что в случае отказа пострадают члены его семьи.
 
На следующий день потерпевший обратился с заявлением на действия вымогателей в прокуратуру.
 
В дальнейшем председатель ООО встретился с вымогателями.  Злоумышленники, угрожая, сообщили, что пострадавший за НЕ перерегистрацию корпоративных прав на предприятие передать им 700 тыс. Долларов США.
 
В тот же день глава ООО передал рэкетирам 100000 долларов США в качестве гарантии того, что соглашается на их требования.
 
14 апреля 2021 года, находясь в гостинице «Kharkiv Palace», потерпевший передал группе вымогателей 600 тыс. Долларов США.  Сразу после этого пять человек задержаны в порядке ст.  208 УПК Украины.
 
Сейчас решается вопрос о уведомление о подозрении задержанным.
 
Следственные действия продолжаются.
 
Досудебное расследование проводят следователи Лозовского районного отдела полиции ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Управления стратегических расследований в Харьковской области Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тэги:  вымогательство, афера, харьков, зах
 
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