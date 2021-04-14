В самом центре Харькова зедержали крупных вымогателей (ВИДЕО)

На вымогательстве 700 000 долларов задержаны несколько человек.
Об этом пишет ТРУХА. Соответствующее видео с операцией задержания на улице Тринклера они опубликовали на своем Телеграмм-канале.
Отмечается, что на месте работает государственная служба стратегических расследований - ДСР.
По информации журналистов МГ "Объектив", задержания в центре – это не учения, а процессуальные мероприятия. Эту информацию им подтвердила пресс-секретарь Департамента стратегических расследований Национальной полиции Наталья Калиновская.
“Мы проводим процессуальные мероприятия. По их завершению подготовим для СМИ информацию. Сейчас мероприятия продолжаются”, – сказала Калиновская.
На уточняющий вопрос журналистов – не имеет ли происходящее отношения к антитеррористическим учениям, анонсированным СБУ, пресс-секретарь ДСР ответила: “Мы проводим процессуальные мероприятия, спецоперацию. Это не учения”.
Как сообщили журналисты NEWSROOM, со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, члены незаконной организованной группировки требовали от некоторых владельцев фермерских хозяйств в Харьковской $700 тысяч, угрожая расправой.
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