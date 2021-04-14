14.04.2021 12:16

В доме на Салтовке изъяли каннабиса на сто тысяч гривен

«Хозяйке» наркотиков грозит до 8 лет заключения.

В рамках уголовного производства, открытого в январе текущего года по ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, работники полиции 12 апреля провели санкционированный обыск в доме 50-летней женщины, расположенном по улице Гвардейцев Широнинцев.



В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли 3 пластиковых контейнера с высушенным и измельченным каннабисом из элитных сортов конопли весом около одного килограмма.

Общая стоимость наркосредств по ценам «черного» рынка составляет около 100 000 гривен.



Изъятое направлено для проведения экспертного исследования.



Предварительно преступные действия женщины следователи квалифицировали по ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.



В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении 50-летней задержанной. Также устанавливается причастность женщины к сбыту наркосредств, источник его поступления, а также преступные связи гражданки. За совершение преступления ей грозит до 8 лет заключения.



Мероприятия проводились работниками Управления по борьбе с наркопреступностью в Харьковской области ДБН НПУ совместно со следователями отдела полиции № 2 Харьковского районного управления полиции №1 и при поддержке спецподразделения ГУНП в Харьковской области «Восток».