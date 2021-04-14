Главная Новости Криминал и происшествия Один держал за шею, второй шарил по карманам: под Харьковом задержали грабителей
14.04.2021  11:31   

Один держал за шею, второй шарил по карманам: под Харьковом задержали грабителей

Полицейские задержали двух жителей Купянского района за ограбление мужчины.

13 апреля в 17:15 в дежурную службу Купянского районного отдела полиции поступило сообщение об ограблении селе Купянск-Узловой.

На улице напали на 21-летнего мужчину. Один из нападавших схватил пострадавшего за шею, а другой в это время шарил по карманам и барсетке парня.

Злоумышленники завладели мобильным телефоном потерпевшего и деньгами в сумме 100 долларов США, после чего скрылись в неизвестном направлении.

За считанные часы полицейские установили и задержали лиц, причастных к совершению нападения. Ими оказались 33 и 35-летние жители Купянского района. Как выяснилось, деньги злоумышленники успели потратить. Мобильный телефон потерпевшего правоохранители изъяли.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленников задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  ограбление, полиция, харьков
 
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