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14.04.2021  10:05   

Ветерана АТО с удостоверением УБД дважды не взяли в автобус. С водителем разбиралась полиция (ВИДЕО)

Перевозчики несут убытки из-за карантина и отказываются бесплатно везти льготников даже под угрозой штрафа.

В пригороде Харькова участник боевых действий на Донбассе вызвал полицию, после того как водители маршрутных автобусов дважды отказали ему в проезде. Об этом пишет издание ФОКУС, со ссылкой на видеозапись конфликта в Facebook.

Инцидент произошел в поселке Песочин, ветеран АТО дважды не смог уехать на маршрутке и на третий пришел разбираться уже с правоохранителями. Со слов полицейских, по действующим правилам водитель может брать пассажиров только на места для сидения, пять из них обязан предоставить льготникам — к ним относятся и участники боевых действий. 

В ответ водитель прямо отказался садить представителей льготных категорий и заявил, будто бы многие пытаются проехать по поддельным удостоверениям. Маршрутчик добавил, что у него нет времени каждый раз проверять подлинность документов и вызывать полицию из-за нарушителей. В какой-то момент в разговор вмешалась женщина из салона, которую перевозчик грубо прервал словами: "Рот закрой, не базарь! Тебе права никто не давал".  

В конечном итоге маршрутка вместе с пассажирами отправилась в рейс, а ветеран АТО снова остался на остановке — на этот раз, чтобы написать заявление. Патрульный в разговоре заявил, что компания должна понести ответственность. 

"В этой ситуации страдают все. Льготники злые, так как их очень много и приходится 3-4 раза стоять в очереди, чтоб попасть в транспорт. Злые также и водители, которые теряют ежедневный заработок с этими карантинными ограничениями. Злые и обычные пассажиры, что из-за этих конфликтов, 20-30 минут транспорт стоит. Полицейские тоже измотанные, выезжать каждый день на подобный вызов и ругаться с водителями", — пишут авторы поста.

В Харькове с 10 апреля ужесточили карантинные ограничения, которые не затронули работу общественного транспорта. И.о. мэра Игорь Терехов заявил, что метро и маршрутки продолжат курсировать в обычном режиме.

Источник:   ФОКУС
 Тэги:  ато, убд, льготники
 
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