14.04.2021 09:48

На улице под Харьковом сгорел автомобиль (ФОТО)

Дергачевский район: пожарные потушили пожар в автомобиле.

14 апреля в 4:05 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в автомобиле, который стоял на дороге по ул. Хлебороба в г. Дергачи.



На место происшествия выехало оперативное отделение 53-й Государственной пожарно-спасательной части ДСНС. По прибытию на место было установлено, что горел автомобиль "Daewoo Sens" 2005 года выпуска на площади 5 кв.м.



В 4:18 спасатели локализовали пожар, в 04:40 полностью ее ликвидировали. Пострадавших нет.



Причина возникновения пожара устанавливается.