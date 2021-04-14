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14.04.2021  09:48   

На улице под Харьковом сгорел автомобиль (ФОТО)

Дергачевский район: пожарные потушили пожар в автомобиле.

14 апреля в 4:05 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в автомобиле, который стоял на дороге по ул. Хлебороба в г. Дергачи.

На место происшествия выехало оперативное отделение 53-й Государственной пожарно-спасательной части ДСНС. По прибытию на место было установлено, что горел автомобиль "Daewoo Sens" 2005 года выпуска на площади 5 кв.м.

В 4:18 спасатели локализовали пожар, в 04:40 полностью ее ликвидировали. Пострадавших нет.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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