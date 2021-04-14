На улице под Харьковом сгорел автомобиль (ФОТО)

Дергачевский район: пожарные потушили пожар в автомобиле.
14 апреля в 4:05 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в автомобиле, который стоял на дороге по ул. Хлебороба в г. Дергачи.
На место происшествия выехало оперативное отделение 53-й Государственной пожарно-спасательной части ДСНС. По прибытию на место было установлено, что горел автомобиль "Daewoo Sens" 2005 года выпуска на площади 5 кв.м.
В 4:18 спасатели локализовали пожар, в 04:40 полностью ее ликвидировали. Пострадавших нет.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Комментариев: 0
Звезды обещают насыщенный событиями и эмоциями день. Особенно хорошо будет удаваться все, что так или иначе связано с интеллектуальной сферой.
Погоду определяет малоподвижный атмосферный фронт. Ночью без существенных осадков. Утром и днем небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха пока существенных изменений не претерпит.
Народный праздник «Марья – зажги снега» отмечается 14 апреля (по старому стилю – 1 апреля).
влажность:
давление:
ветер: