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14.04.2021  09:16   

На Холодной Горе поймали закладчика

Патрульные обнаружили вероятного распространителя наркотических веществ.

Днем 13 апреля в Усовском переулке внимание полицейских привлек мужчина, который что-то прикапывал в землю и делал фото на телефон.

Полицейские обратились к гражданину. Во время общения человек заметно нервничал. Впоследствии он сообщил, что у него при себе сверток с наркотическими веществами. Также мужчина сказал, что такие свертки он распространяет через так называемые "закладки".

На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Во время досмотра вещей гражданина следователи обнаружили и изъяли сверток с веществом синтетического происхождения. Также мужчина добровольно показал 10 мест, где он положил такие свертки.

Обстоятельства будут устанавливать следователи.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  наркотики, закладка, полиция, харьков
 
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