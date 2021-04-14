14.04.2021 09:16

На Холодной Горе поймали закладчика

Патрульные обнаружили вероятного распространителя наркотических веществ.

Днем 13 апреля в Усовском переулке внимание полицейских привлек мужчина, который что-то прикапывал в землю и делал фото на телефон.



Полицейские обратились к гражданину. Во время общения человек заметно нервничал. Впоследствии он сообщил, что у него при себе сверток с наркотическими веществами. Также мужчина сказал, что такие свертки он распространяет через так называемые "закладки".



На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Во время досмотра вещей гражданина следователи обнаружили и изъяли сверток с веществом синтетического происхождения. Также мужчина добровольно показал 10 мест, где он положил такие свертки.



Обстоятельства будут устанавливать следователи.