На Холодной Горе поймали закладчика

Патрульные обнаружили вероятного распространителя наркотических веществ.
Днем 13 апреля в Усовском переулке внимание полицейских привлек мужчина, который что-то прикапывал в землю и делал фото на телефон.
Полицейские обратились к гражданину. Во время общения человек заметно нервничал. Впоследствии он сообщил, что у него при себе сверток с наркотическими веществами. Также мужчина сказал, что такие свертки он распространяет через так называемые "закладки".
На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Во время досмотра вещей гражданина следователи обнаружили и изъяли сверток с веществом синтетического происхождения. Также мужчина добровольно показал 10 мест, где он положил такие свертки.
Обстоятельства будут устанавливать следователи.
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