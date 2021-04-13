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13.04.2021  16:35   

Мужчина скатился с крыши (ВИДЕО)

Об инциденте сообщают очевидцы.

Как информирует Телеграмм-канал ХС, на Стадионном проезде мужчина решил по стене и балконам добраться домой, но сорвался.
 
Соседи вызвали скорую, а "скалолаз" удалился восвояси. 
 
 
Тэги:  свалился с крыши, лез на балкон, харьков
 
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