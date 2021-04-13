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13.04.2021  15:33   

Внимание! Розыск очевидцев ДТП (ФОТО)

Авария произошла утром во вторник н Шевченко.

На Телеграмм-канале ХС  - обращение за помощью в поиске очевидцев.
 
Сегодня около 06:30 на ул. Шевченко ВАЗ «догнал» Opel Astra J
 
Водитель Опеля был бухой и со слов очевидцев подрезал ВАЗ и вылетел прямо перед ним. Если у кого есть момент ДТП просьба связаться @xc_admin.
 
 
Тэги:  дтп, розыск, харьков
 
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