13.04.2021 15:33

Внимание! Розыск очевидцев ДТП (ФОТО)

Авария произошла утром во вторник н Шевченко.

Сегодня около 06:30 на ул. Шевченко ВАЗ «догнал» Opel Astra J

Водитель Опеля был бухой и со слов очевидцев подрезал ВАЗ и вылетел прямо перед ним. Если у кого есть момент ДТП просьба связаться @xc_admin.