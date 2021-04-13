Внимание! Розыск очевидцев ДТП (ФОТО)

Авария произошла утром во вторник н Шевченко.
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Если сумеете преодолеть лень, день окажется на редкость плодотворным в сферах, требующих логики и ясного ума: в науке, учебе, аналитике, планировании и т.д.
Погоду определяет малоподвижный атмосферный фронт. Ночью без существенных осадков. Утром и днем небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха пока существенных изменений не претерпит.
Ежегодно 13 апреля отмечается Всемирный день рок-н-ролла – праздник единомышленников, для которых рок-н-ролл стал не только музыкой, а стилем и образом жизни.
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