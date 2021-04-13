Пограничники задержали украинца, который находился в розыске

Вчера в пункте пропуска «Гоптовка» пограничники Харьковского отряда обнаружили мужчину, которое разыскивали правоохранительные органы Украины.
Гражданин Украины 1993 года рождения следовал пешком из России в Украину. Во время проверки документов пограничники установили, что мужчину разыскивает Национальная полиция.
Как выяснилось, нашего земляка разыскивали с июня 2020-го по подозрению в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 185 УК «Кража». Мужчина выехал из Украины в РФ еще в 2015 году и надеялся, что на сегодня все обвинения в отношении него уже сняты.
Для принятия дальнейшего правового решения гражданина передали представителям Национальной полиции.
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