13.04.2021 13:38

В Циркунах сгорела дача (ФОТО)

Спасатели ликвидировали пожар в дачном доме.

12 апреля в 16:55 спасателям сообщили пожаре в с. Циркуны, по улице Подгорной.



На ликвидацию пожара были направлены два отделения спасателей.



По прибытию пожарных на место происшествия, было установлено, что горел дачный дом на площади 70 м.кв.



В 17:57 пожар был локализован, а в 19:15 полностью ликвидирован.



Вероятная причина пожара и ущерб устанавливаются.