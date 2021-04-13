В Циркунах сгорела дача (ФОТО)

Спасатели ликвидировали пожар в дачном доме.
12 апреля в 16:55 спасателям сообщили пожаре в с. Циркуны, по улице Подгорной.
На ликвидацию пожара были направлены два отделения спасателей.
По прибытию пожарных на место происшествия, было установлено, что горел дачный дом на площади 70 м.кв.
В 17:57 пожар был локализован, а в 19:15 полностью ликвидирован.
Вероятная причина пожара и ущерб устанавливаются.
Комментариев: 0
Если сумеете преодолеть лень, день окажется на редкость плодотворным в сферах, требующих логики и ясного ума: в науке, учебе, аналитике, планировании и т.д.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью без существенных осадков, днем местами по области небольшой дождь. Ночью и утром местами по области туман, видимость 200-500 метров.
Ежегодно 13 апреля отмечается Всемирный день рок-н-ролла – праздник единомышленников, для которых рок-н-ролл стал не только музыкой, а стилем и образом жизни.
влажность:
давление:
ветер: