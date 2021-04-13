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13.04.2021  13:38   

В Циркунах сгорела дача (ФОТО)

Спасатели ликвидировали пожар в дачном доме.

12 апреля в 16:55 спасателям сообщили пожаре в с. Циркуны, по улице Подгорной.

На ликвидацию пожара были направлены два отделения спасателей.

По прибытию пожарных на место происшествия, было установлено, что горел дачный дом на площади 70 м.кв.

В 17:57 пожар был локализован, а в 19:15 полностью ликвидирован.

Вероятная причина пожара и ущерб устанавливаются.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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