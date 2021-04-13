13.04.2021 12:53

Ходили голодные и грязные. На Харьковщине мать уехала в столицу, бросив малолетних детей одних

Как выяснилось, мать оставила на несколько дней своих сыновей дома и поехала по делам в столицу.

Как сообщается, 9 апреля около 19:00 в отделение полиции №1 Лозовского РОП поступило сообщение от жителей города Первомайский о том, что по улице бродят малолетние дети.



На месте происшествия полицейские обнаружили двух братьев 8 и 9 лет, которые голодные и в грязной одежде гуляли по улице. Они рассказали, что живут вместе со своей матерьюва одном из микрорайонов города Первомайский, однако несколько дней назад мать уехала в Киев и оставила их одних.





Полицейские также узнали, что отец детей живет отдельно и не интересуется их жизнью.

Работники ювенальной превенции проверили помещение, где живут дети, после чего временно поместили их в местную больницу.



Полицейские установили личность матери. Ею оказалась 27-летняя жительница города Первомайский. В телефонном разговоре женщина сообщила, что вернется 10 апреля. На вопрос, почему оставила детей, она ответила, что ей необходимо было поехать по делам, а оставить сыновей было не с кем.





В январе текущего года в отношении женщины уже был составлен административный протокол за ненадлежащее воспитание детей.



12 апреля полицейские также составили административный протокол по ч.1 ст.184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Правоохранители рекомендовали матери немедленно улучшить санитарные условия жилья, а также предупредили об уголовной ответственности за оставление детей в опасности. Детей направили в психоневрологический санаторий.

Ранее Редпост писал, что 24-летняя мать малолетних детей вместе со своим сожителем 16 января 2021 года поехала в Мерефу, а мальчиков 3 и 6 лет оставила дома.