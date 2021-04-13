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13.04.2021  11:59   

На Салтовке самоубийца выбросился из окна

Погибшему было 25 лет.

13 апреля в 6:00 в полицию поступило сообщение от прохожей об обнаружении тела мужчины на улице Академика Павлова.

Погибший выпал из окна квартиры на 11 этаже.

Предварительно установлено, что мужчина покончил жизнь самоубийством, ему 25 лет.

Тэги:  самоубийство, полиция, харьков
 
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