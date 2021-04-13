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13.04.2021  09:46   

Замыкание проводки: в полиции рассказали подробности возгорания маршрутки

Полиция устанавливает обстоятельства возгорания маршрутки в Шевченковском районе Харькова.

12 апреля в 8:40 в дежурную часть Харьковского районного управления полиции №3 поступило сообщение о том, что на проспекте Науки возле станции метро «23 Августа» горит маршрутный автобус.

По адресу выезжали сотрудники ГСЧС и патрульные полицейские. Возгорание локализовано, повреждена площадь около 1 кв. метра.

В транспортном средстве находились 10 пассажиров. Никто из них не пострадал.

По словам водителя маршрутного автобуса, возгорание произошло в результате замыкания проводки.

Информация внесена в Единый учет заявлений и сообщений. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пожар, авто, харьков
 
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