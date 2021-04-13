Главная Новости Криминал и происшествия Предприятие по производству повидла загрязнило воздух на 400 тысяч гривен
13.04.2021  09:34   

Предприятие по производству повидла загрязнило воздух на 400 тысяч гривен

Прокуратура требует взыскать почти 400 тыс. грн убытков за загрязнение атмосферного воздуха.

Установлены нарушения требований природоохранного законодательства предприятием, расположенным в Основянском районе Харькова, которое специализируется на производстве яблочного повидла. Указанное предприятие осуществляло свою хозяйственную деятельность и выбрасывало загрязняющие вещества в атмосферный воздух стационарными источниками без специального разрешения, что является нарушением требований ст. 11 Закона Украины «Об охране атмосферного воздуха».

Слободской окружной прокуратурой Харькова в Хозяйственный суд Харьковской области направлено исковое заявление в интересах государства в лице Государственной экологической инспекции в Харьковской области к предприятию о взыскании убытков, причиненных государству в результате сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Сумма ущерба, причиненного государству, составляет почти 400 тыс. Грн.

Судебное разбирательство продолжается.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, харьков, загрязнение воздуха
 
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