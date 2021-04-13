Предприятие по производству повидла загрязнило воздух на 400 тысяч гривен

Прокуратура требует взыскать почти 400 тыс. грн убытков за загрязнение атмосферного воздуха.
Установлены нарушения требований природоохранного законодательства предприятием, расположенным в Основянском районе Харькова, которое специализируется на производстве яблочного повидла. Указанное предприятие осуществляло свою хозяйственную деятельность и выбрасывало загрязняющие вещества в атмосферный воздух стационарными источниками без специального разрешения, что является нарушением требований ст. 11 Закона Украины «Об охране атмосферного воздуха».
Слободской окружной прокуратурой Харькова в Хозяйственный суд Харьковской области направлено исковое заявление в интересах государства в лице Государственной экологической инспекции в Харьковской области к предприятию о взыскании убытков, причиненных государству в результате сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Сумма ущерба, причиненного государству, составляет почти 400 тыс. Грн.
Судебное разбирательство продолжается.
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