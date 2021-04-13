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13.04.2021  09:12   

В браконьерских сетях нашли больше 70 килограммов рыбы

На Oскольском водохранилище обнаружены браконьерские орудия лова.

9 апреля во время рыбоохранной работы на Оскольском водохранилище возле базы отдыха «Свет Шахтера» инспекторы обнаружили 21 лесковую сетку, относящихся к запрещенным орудиям лова рыбы.

В сетях находилась плоскирка, плотва, лещ, судак, щука, окунь, сом и раки общим весом 72,5 кг.

Составлен акт о выявлении и изъятии имущества, владелец которого не установлен.

Источник:   Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
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