13.04.2021 08:40

Трехлетний ребенок потерялся в саду Шевченко

Патрульные вместе с охраной парка разыскали трехлетнюю девочку.

Вечером 12 марта патрульные получили сообщение об исчезновении ребенка в саду Шевченко. Обеспокоенная женщина сообщила, что гуляла со своей трехлетней дочерью, отвлеклась на несколько секунд и потеряла ее из виду. Самостоятельные поиски не дали результата, поэтому женщина сразу позвонила 102.



Патрульные передали описание ребенка коллегам в радиоэфир и вместе с охраной парка отправились на поиск девочки. В результате отработки территории удалось оперативно разыскать ребенка.



Уже традиционно, чтобы успокоить девочку, патрульные подарили ей мягкую игрушку. Полицейские опросили женщину и провели с ней воспитательную беседу, чтобы в будущем такие случаи не повторялись.