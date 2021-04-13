Главная Новости Криминал и происшествия Трехлетний ребенок потерялся в саду Шевченко
13.04.2021  08:40   

Трехлетний ребенок потерялся в саду Шевченко

Патрульные вместе с охраной парка разыскали трехлетнюю девочку.

Вечером 12 марта патрульные получили сообщение об исчезновении ребенка в саду Шевченко. Обеспокоенная женщина сообщила, что гуляла со своей трехлетней дочерью, отвлеклась на несколько секунд и потеряла ее из виду. Самостоятельные поиски не дали результата, поэтому женщина сразу позвонила 102.

Патрульные передали описание ребенка коллегам в радиоэфир и вместе с охраной парка отправились на поиск девочки. В результате отработки территории удалось оперативно разыскать ребенка.

Уже традиционно, чтобы успокоить девочку, патрульные подарили ей мягкую игрушку. Полицейские опросили женщину и провели с ней воспитательную беседу, чтобы в будущем такие случаи не повторялись.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  потерялась, розыск, полиция, харьков
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.06 Криминал и происшествия Случайно напугала мать и родственников: пропавшая женщина с детьми найдена копами (ФОТО) 24.02 Криминал и происшествия Внимание! Бабушке стало плохо на улице: кто узнает женщину- отзовитесь 25.08 Общество В Харькове потерявшаяся ондатра любит плавать на Салтовке (ФОТО)
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 