Главная Новости Криминал и происшествия Защищала мужа – ударила гостя ножом в живот (ФОТО)
13.04.2021  08:02   

Защищала мужа – ударила гостя ножом в живот (ФОТО)

Следователи сообщили о подозрении 47-летней жительнице поселка Печенеги, которая ударила ножом знакомого.

Сообщение о доставленном в Чугуевскую районную больницу 36-летнем мужчине с ранением живота поступило в полицию 10 апреля от медиков.

Сотрудники Чугуевского районного управления полиции выяснили, что потерпевший вместе со своей женой пришел в гости к супругам. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчины устроили конфликт. Пытаясь защитить хозяина дома, его жена взяла кухонный нож и ударила им гостя.

В настоящее время ей сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет. Решается вопрос об избрании женщине меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  нож, полиция, харьков
 
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