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12.04.2021  19:53   

ЧП: за Журавлевкой - пожар (ФОТО)

О происшествии сообщают очевидцы.

Как информирует Телеграмм-канал ХХ, у воды за Журавлевкой - пожар.

Подробностей пока нет.

 

Тэги:  пожар, журавлевка, харьков, чп
 
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