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12.04.2021  17:41   

Внезапная смерть: на Алексеевке - труп (ФОТО)

О мертвом теле сообщают очевидцы.

Как информирует Телеграмм-канал Типичная Алексеевка, на проспекте Победы умер человек.

Скорая на месте.

Подробностей пока нет.

Тэги:  смерть, труп, харьков, мертвое тело, алексеевка, проспект победы, умер человек, остановка
 
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