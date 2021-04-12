На Харьковщине почтальноны украли мешок с более чем полумиллионом гривен

Злоумышленницы заранее подготовились к похищению средств. Мешок, в котором находилось 524 400 гривен, одна из женщин вынесла из отделения почты и оставила дома в своей напарницы.
Об этом Редпост сообщили в пресс-службе областной полиции.
По словам правоохранителей, 10 апреля в 16:10 к ним обратился 53-летний директор почтового отделения в городе Лозовая. Он сообщил, что во время перевозки почты служебным автомобилем работники учреждения в селе Слободское Лозовского района обнаружили отсутствие мешка с деньгами.
В ходе проверки полицейские выяснили, что 31-летняя работница выдавала деньги почтальонам в помещении кассы, и похитила один мешок с деньгами. Средства она передала 38-летней женщине, которая занимает должность заместителя директора указанного отделения. Злоумышленница хранила мешок с деньгами у себя дома. Женщины заранее разработали план похищения денежных средств.
Полицейские изъяли вещественные доказательства.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.
Ранее сообщалось, что в Люботине поймали на краже из дома двух рецидивистов. Злоумышленники проникли в дом и завладели телевизором, двумя ноутбуками, двумя мобильными телефонами, бижутерией, деньгами в сумме 400 долларов США, 850 евро и паспортом жены потерпевшего.
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