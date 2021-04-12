Главная Новости Криминал и происшествия Пожар: пламя приближается к гаражам (ВИДЕО)
12.04.2021  15:16   

Пожар: пламя приближается к гаражам (ВИДЕО)

О ЧП сообщают очевидцы.

Как информирует Телеграмм-канал Типичное ХТЗ, сильно горит поле на Рогани.

Под угрозой - гаражи.

Подробностей пока нет.

 

Тэги:  пожар, горит сухостой, харьков
 
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