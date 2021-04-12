Главная Новости Криминал и происшествия В Купянском районе спасатели вытащили из реки утопленника
12.04.2021  14:00   

В Купянском районе спасатели вытащили из реки утопленника

Погибшим оказался 60-летний мужчина.

Спасатели 11 апреля получили сигнал от дежурного Купянского отдела полиции. Правоохранители просили оказать помощь в извлечении утопленника. Происшествие произошло вблизи с. Голубовка Купянского района на реке Оскол.

На место вызова был отправлен дежурный караул на автомобиле САРМ. По прибытию на место спасатели с помощью плавсредств было изъято из воды на берег тело мужчины 1961 г.р. без признаков жизни.

Ранее сообщалось, что в Харькове спасатели доставили на берег женщину, которая по непонятным причинам оказалась в сточном водоеме, расположенном в Индустриальном районе.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  труп, река, купянск
 
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