12.04.2021 12:57

Ночью под Харьковом сгорели два ВАЗа (ФОТО)

Харьковский район: спасатели потушили пожар в 2 легковушках.

12 апреля в 1:13 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в г. Мерефе на ул. Транспортной, 14.



На ликвидацию пожара выехало 2 отделения спасателей 49-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию пожарных на место происшествия, было установлено, что горят 2 автомобиля ВАЗ-2101 и ВАЗ-2104 на общей площади 10 кв.м. На тушение подали 2 пожарных ствола от автоцистерны.



В 1:33 спасатели локализовали пожар, в 02:05 полностью го ликвидировали.

Пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.