12.04.2021 12:30

Недетские игрушки на детской площадке. Правоохранители задержали наркозакладчиков

По предварительным расчетам правоохранителей, ежемесячный оборот наркотических средств в данном магазине составлял около 200 граммов психотропного вещества на общую сумму около 100 000 гривен.

Об этом рассказали в пресс-службе областной полиции.



9 апреля 2021 работники Управления по борьбе с наркопреступностью в Харьковской области ДБН НПУ при проверке оперативной информации в отношении лиц, причастных к противоправной деятельности, обнаружили на территории одного из жилых массивов в Харькове двух человек.



По словам правоохранителей, возле дома они заметили мужчину и женщину, которые что-то искали на территории детской площадки. Затем женщина подобрала с земли сверток черного цвета и сразу покинула место происшествия. Полицейские остановили лиц для осуществления проверки. Выяснилось, что 33-летняя женщина забрала «оптовую закладку» с психотропным веществом «PVP» весом 20 граммов, для дальнейшего фасовки и сбыта через Интернет-магазин наркозависимым. Ее подельником оказался 37-летний мужчина.

Для документирования данного события на место была вызвана следственно-оперативная группа отдела полиции №2 Харьковского райуправления №1. Изъятое вещество направлено на экспертное исследование.



Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Деятельность Интернет-магазине по продаже наркотических средств заблокирован.