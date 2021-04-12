В результате "тройничка" на Гвардейцев Широнинцев в больнице оказалась пожилая пара

С телесными повреждениями 74-летнего мужчину и 71-летнюю женщину доставили в медицинское учреждение.
Об этом рассказали в пресс-службе областной полиции.
По словам правоохранителей, 10 апреля на улице Гвардейцев Широнинцев напротив дома № 62 произошло столкновение автомобилей «Honda» под управлением 44-летнего водителя, «КРАЗ» под управлением 43-летнего водителя и «Hyundai», которым управлял 74-летний мужчина.
В результате ДТП пострадали водитель и 71-летняя пассажирка автомобиля «Hyundai».
С травмами различной тяжести их доставили в больницу.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа и патрульная полиция. Информация внесена в Единый учета Харьковского райуправления полиции № 2. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
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