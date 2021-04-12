12.04.2021 12:11

В результате "тройничка" на Гвардейцев Широнинцев в больнице оказалась пожилая пара

С телесными повреждениями 74-летнего мужчину и 71-летнюю женщину доставили в медицинское учреждение.

Об этом рассказали в пресс-службе областной полиции.

По словам правоохранителей, 10 апреля на улице Гвардейцев Широнинцев напротив дома № 62 произошло столкновение автомобилей «Honda» под управлением 44-летнего водителя, «КРАЗ» под управлением 43-летнего водителя и «Hyundai», которым управлял 74-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали водитель и 71-летняя пассажирка автомобиля «Hyundai».

С травмами различной тяжести их доставили в больницу.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и патрульная полиция. Информация внесена в Единый учета Харьковского райуправления полиции № 2. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.