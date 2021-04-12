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12.04.2021  11:39   

Пьяный водитель предлагал патрульным решить вопрос за 30 тысяч

За воскресную дневную смену харьковские патрульные зафиксировали 4 факта предложения неправомерной выгоды

Так, на Большой Кольцевой ​​за нарушение ПДД патрульные остановили автомобиль марки ГАЗ 3302.

Во время общения с водителем патрульные обнаружили e водителя явные признаки алкогольного опьянения.

Нарушителю сообщили, что на него будут составлены соответствующие административные материалы. После чего мужчина предложил инспекторам неправомерную выгоду в сумме 30 000 гривен.

На предупреждение об уголовной ответственности за предоставление взятки должностному лицу гражданин не реагировал, поэтому нарушитель был задержан, а на место вызвана следственно-оперативная группа.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  взятка, полиция, харьков
 
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