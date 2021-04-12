Главная Новости Криминал и происшествия Иностранец предложил взятку за пропуск в Украину
12.04.2021  11:12   

Иностранец предложил взятку за пропуск в Украину

В минувшие выходные пограничники Восточного регионального управления ГПСУ прекратили уголовное преступление, ответственность за которое предусмотрена ст. 369 УКУ «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».

В пункт пропуска «Гоптовка» на Харьковщине, прибыл гражданин Азербайджана. Он пешком направлялся в Украину из РФ.

Во время пограничного контроля иностранный гражданин не смог подтвердить цель запланированного пребывания в Украине, в связи с чем ему было отказано в пересечении государственной границы.

Чтобы все же попасть в нашу страну иностранец предложил пограничникам неправомерную выгоду в размере 3 тысяч рублей РФ.

Пограничники от взятки отказались и направили в компетентные правоохранительные органы соответствующее сообщение.

Источник:   ГПСУ
 Тэги:  взятка, пограничники, харьков
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.04 Криминал и происшествия Пьяный водитель предлагал патрульным решить вопрос за 30 тысяч 09.04 Криминал и происшествия Вымогал 10 000 гривен за добычу песка в карьере. Сельский голова пойдет под суд 05.04 Криминал и происшествия На Харьковщине гражданин Азербайджана пытался подкупить пограничников
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 