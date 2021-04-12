12.04.2021 11:12

Иностранец предложил взятку за пропуск в Украину

В минувшие выходные пограничники Восточного регионального управления ГПСУ прекратили уголовное преступление, ответственность за которое предусмотрена ст. 369 УКУ «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».

В пункт пропуска «Гоптовка» на Харьковщине, прибыл гражданин Азербайджана. Он пешком направлялся в Украину из РФ.

Во время пограничного контроля иностранный гражданин не смог подтвердить цель запланированного пребывания в Украине, в связи с чем ему было отказано в пересечении государственной границы.

Чтобы все же попасть в нашу страну иностранец предложил пограничникам неправомерную выгоду в размере 3 тысяч рублей РФ.



Пограничники от взятки отказались и направили в компетентные правоохранительные органы соответствующее сообщение.