Поджигатель сухостоя оказался в ожоговом центре

За прошедшие сутки, 11 апреля, спасатели Харьковщины 150 раз тушили возгорание сухостоя и мусора общей площадью около 160 га.
В Харьковском районе двое из таких пожаров привели к пожарам в частных усадьбах, повредив хозяйственную постройку и летнюю кухню.
В Золочевском районе такой пожар перекинулся на территорию садового товарищества "Строитель" и уничтожил 5 бытовых вагончиков.
В том же районе один из поджигателей сухостоя и мусора получил значительные ожоги и сейчас находится в ожоговом центре Харькова. Происшествие случилось около 13:30 в селе Стогнии на ул. Центральной. Пострадавшим оказался 80-летний мужчина.
Спасатели напоминают, что за сжигание сухой травы и листьев законом предусмотрен штраф до 153 тыс. грн. За поджог с тяжелыми последствиями для природы может угрожать 5 лет тюрьмы.
Комментариев: 0
Гороскоп предвещает удачу тем, кто не боится решительных действий. Звезды наделяют энергичностью, верой в себя и удачливостью, так что самое разумное – воспользоваться этим, перейдя от слов к делу.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью без существенных осадков, днем местами по области небольшой дождь. Ночью и утром местами по области туман, видимость 200-500 метров.
12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики — памятную дату, посвященную первому полету человека в космос. Это особенный день — день триумфа науки и всех тех, кто сегодня трудится в космической отрасли.
влажность:
давление:
ветер: