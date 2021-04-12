12.04.2021 09:54

Поджигатель сухостоя оказался в ожоговом центре

За прошедшие сутки, 11 апреля, спасатели Харьковщины 150 раз тушили возгорание сухостоя и мусора общей площадью около 160 га.

В Харьковском районе двое из таких пожаров привели к пожарам в частных усадьбах, повредив хозяйственную постройку и летнюю кухню.

В Золочевском районе такой пожар перекинулся на территорию садового товарищества "Строитель" и уничтожил 5 бытовых вагончиков.

В том же районе один из поджигателей сухостоя и мусора получил значительные ожоги и сейчас находится в ожоговом центре Харькова. Происшествие случилось около 13:30 в селе Стогнии на ул. Центральной. Пострадавшим оказался 80-летний мужчина.



Спасатели напоминают, что за сжигание сухой травы и листьев законом предусмотрен штраф до 153 тыс. грн. За поджог с тяжелыми последствиями для природы может угрожать 5 лет тюрьмы.