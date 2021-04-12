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12.04.2021  09:29   

На Павловом Поле задымилась маршрутка (ВИДЕО)

Утром 12 апреля посреди дороги загорелся пассажирский автобус.


// Telegram

По словам очевидцев, инцидент произошел на улице 23-го Августа, на перекрестке с проспектом Науки.

Видео пожара очевидцы разместили в местных пабликах.

На кадрах видно, что автобус стоит на остановке, из салона валит дым.

«Обошлось без пострадавших», - написали свидетели происшествия.

Официальная информация уточняется.

Тэги:  автобус, загорелся, харьков
 
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