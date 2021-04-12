На Павловом Поле задымилась маршрутка (ВИДЕО)

Утром 12 апреля посреди дороги загорелся пассажирский автобус.
По словам очевидцев, инцидент произошел на улице 23-го Августа, на перекрестке с проспектом Науки.
Видео пожара очевидцы разместили в местных пабликах.
На кадрах видно, что автобус стоит на остановке, из салона валит дым.
«Обошлось без пострадавших», - написали свидетели происшествия.
Официальная информация уточняется.
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