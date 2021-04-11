Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове мотоциклист на большой скорости влетел в кирпичное ограждение (ФОТО, ВИДЕО)
11.04.2021  16:55   

В Харькове мотоциклист на большой скорости влетел в кирпичное ограждение (ФОТО, ВИДЕО)

Мотогонщика с травмами головы и конечностей доставили в медучреждение.

 
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, 11 апреля днем на ул. Генерала Удовиченко, 29 произошло ДТП с травмированными.
 
По предварительной информации, водитель мотоцикла Yamaha не справился с управлением и допустил столкновение с преградой в виде кирпичного забора.
 
В результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя мотоцикла.
 
Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.
 
Как сообщает 057.ua, со ссылкой на Директора Центра медицинской помощи и медицины катастроф Виктора Забашту, что мотоциклист получил черепно-мозговую травму и перелом руки.
 
«Пострадавшему 28 лет. Состояние средней тяжести», - подчеркнул Виктор Забашта.
Тэги:  мотоцикл, дтп, харьков
 
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