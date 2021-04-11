11.04.2021 09:58

Во время пожара в Дергачевском районе погиб 67-летний мужчина

10 апреля произошел пожар в частном доме в с. Дубровка, Дергачевского района.

Об этом сообщили в областном ГУ ГСЧС.

Сигнал о возгорании пожарным поступил в 15:39. К месту происшествия выехало отделение пожарно-спасательной службы. На момент прибытия пожарных в жилом доме горели домашние вещи и пол на площади около 5 кв.м.

Во время тушения пожара было обнаружено тело мужчина 1954 года рождения.

В 15:58 пожар был локализован, а в 16:02 полностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара и ущерб устанавливается.