Во время пожара в Дергачевском районе погиб 67-летний мужчина

10 апреля произошел пожар в частном доме в с. Дубровка, Дергачевского района.
Комментариев: 0
По гороскопу замечательный день, который имеет все шансы оказаться ступенькой на пути к вашей заветной цели. Сегодня все, посеянное ранее, обещает дать свои всходы, так что тех, кто долго и упорно шел к своей мечте, могут ждать приятные сюрпризы.
Облака в Харькове уже с утра надолго займут свое место под солнцем, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Без осадков.
Сегодня Международный День освобождения узников концлагерей. 11 апреля 1945 года узники Бухенвальда подняли восстание, в результате которого лагерь был ликвидирован восставшими.
влажность:
давление:
ветер: