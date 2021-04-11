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11.04.2021  09:58   

Во время пожара в Дергачевском районе погиб 67-летний мужчина

10 апреля произошел пожар в частном доме в с. Дубровка, Дергачевского района.

 
Об этом сообщили в областном ГУ ГСЧС.
 
Сигнал о возгорании пожарным поступил в 15:39. К месту происшествия выехало отделение пожарно-спасательной службы. На момент прибытия пожарных в жилом доме горели домашние вещи и пол на площади около 5 кв.м.
 
Во время тушения пожара было обнаружено тело мужчина 1954 года рождения.
 
 
В 15:58 пожар был локализован, а в 16:02 полностью ликвидирован.
 
Причина возникновения пожара и ущерб устанавливается.
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, труп, дом
 
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