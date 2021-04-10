10.04.2021 21:33

Так увлеклась прогулкой на велосипеде, что заблудилась. Под Харьковом в лесу искали немую девочку

Несовершеннолетняя каталась на велосипеде и не заметила, как заблудилась.

Правоохранители сообщили, что 10 апреля около 19:35 к ним обратилась женщина и сообщила, что ее 12-летняя дочь поехала кататься на велосипеде и не вернулась домой. Обеспокоенная мама также сообщила полицейским, что девочка не разговаривает.

На поиски ребенка был ориентирован весь личный состав полиции. Уже через 40 минут группа быстрого реагирования патрульной полиции нашла девушку в лесу в поселке Высокий.

По словам ребенка полицейские выяснили, что она так увлеклась катанием на велосипеде, что не заметила, как заблудилась.

Полицейские вернули девушку домой и провели с ней профилактическую беседу по недопущению таких случаев в будущем.