Так увлеклась прогулкой на велосипеде, что заблудилась. Под Харьковом в лесу искали немую девочку

Несовершеннолетняя каталась на велосипеде и не заметила, как заблудилась.
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Сегодня гороскоп переполнен флюидами повышенной общественной активности. Весь день и окружающие, и вы будете испытывать непреодолимое желание вмешаться в чужие дела, даже если об этом никто не просит.
Небо в Харькове будет покрыто облаками только до рассвета, утром оно очистится и будет ясным до самого вечера. Без осадков.
10 апреля в разных странах мира отмечается очередной семейный праздник – День братьев и сестёр (Siblings Day). В США он называется Национальный день братьев и сестёр (National Siblings Day).
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