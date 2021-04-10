10.04.2021 18:07

Под Харьковов 22-летний парень обманул двух стариков на 20 000 гривен и 6400 долларов

В настоящее время следователи устанавливают сообщников преступления.

Злоумышленником оказался 22-летний житель Чугуевского района, действовал по схеме «ваш родственник попал в полицию». Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

Отмечается, что 10 апреля в Богодуховский райоотдел полиции обратилась 56-летняя жительница города Богодухова. Она сообщила, что неизвестный мошенническим путем завладел деньгами ее 83-летней матери. Злоумышленник позвонил на стационарный телефон и сказал женщине, что ее дочь виновна в совершении ДТП и для непривлечение ее к уголовной ответственности нужны деньги. Бабушка предложила мужу 20 000 гривен и 400 долларов США.

Прпавоохранители проведели оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых задержали за совершение преступления 22-летнего мужчину. Как выяснилось, задержанный подозревается еще в завладении 6000 долларов США, принадлежащих 70-летнему местному жителю.

Вещественные доказательства изъяты.

По данному факту следственными открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Работники полиции устанавливают причастность задержанного к совершению других преступлений на территории Харьковщины. Досудебное расследование продолжается.