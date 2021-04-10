Главная Новости Криминал и происшествия Стали известны данные о майоре полиции, сбитом насмерть 9 апреля в Харькове
10.04.2021  16:58   

Стали известны данные о майоре полиции, сбитом насмерть 9 апреля в Харькове

Им оказался 39-летний Константин Белов, - правоохранитель из Киевской области.

 
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киевщины.
 

Погибший работал старшим участковым офицером полиции Бориспольского районного управления полиции. В органах правопорядка офицер прослужил в общей сложности 18 лет. Он подключился к проекту "Полицейский офицер общины", для работы на территории Вороньковской территориальной общины. С этой целью его и направили на обучение в Харьков. Дома у Белова остались жена, родители и сестра.
 
Напомним, ДТП произошло в районе улицы Гагарина, рядом с супермаркетом "Метро". Майор перебегал дорогу на красный цвет и попал под Ауди А4. Свидетели говорят, что водитель был трезвым. Правоохранители выясняют все детали происшедшей трагедии.
Источник:   Телеграф
 Тэги:  дтп на гагарина, полицейский, южнопроектная
 
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