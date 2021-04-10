Стали известны данные о майоре полиции, сбитом насмерть 9 апреля в Харькове

Гороскоп по знакам Зодиака на субботу, 10 апреля Сегодня гороскоп переполнен флюидами повышенной общественной активности. Весь день и окружающие, и вы будете испытывать непреодолимое желание вмешаться в чужие дела, даже если об этом никто не просит.

Прогноз погоды в Харькове на субботу, 10 апреля Небо в Харькове будет покрыто облаками только до рассвета, утром оно очистится и будет ясным до самого вечера. Без осадков.