10.04.2021 15:49

На Харьковщине пограничники обнаружили автомобиль с "фейковым" свидетельством о регистрации

Вечером, 9 апреля в пункт пропуска "Гоптовка" прибыл гражданин Украины. Он следовал из России на автомобиле "Мерседес".Во время проверки документов пограничники обнаружили, что свидетельство о регистрации транспортного средства, которое мужчина предоставил для проверки, имеет признаки полной подделки.

Пограничники сообщили сотрудникам полиции об обнаружении поддельных документов, и для принятия дальнейшего правового решения водителя и автомобиль передали представителям Национальной полиции.