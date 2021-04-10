Главная Новости Криминал и происшествия На Харьковщине пограничники обнаружили автомобиль с "фейковым" свидетельством о регистрации
10.04.2021  15:49   

На Харьковщине пограничники обнаружили автомобиль с "фейковым" свидетельством о регистрации

 
Вечером, 9 апреля в пункт пропуска "Гоптовка" прибыл гражданин Украины. Он следовал из России на автомобиле "Мерседес".Во время проверки документов пограничники обнаружили, что свидетельство о регистрации транспортного средства, которое мужчина предоставил для проверки, имеет признаки полной подделки.
 
Пограничники сообщили сотрудникам полиции об обнаружении поддельных документов, и для принятия дальнейшего правового решения водителя и автомобиль передали представителям Национальной полиции.
Источник:   Восточное региональное управлние ГПСУ Украины
 Тэги:  гортовка, документы
 
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