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10.04.2021  14:03   

Мертворожденный ребенок. Врачу акушеру-гинекологу сообщили о подозрении

Дергачевской окружной прокуратурой сообщено о подозрении врачу акушеру-гинекологу отделения Дергачевской больницы по факту ненадлежащего исполнения медработником своих профессиональных обязанностей вследствие недобросовестного к ним отношения, повлекшее гибель ребенка

 
Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, в ходе досудебного расследования установлено, что в октябре 2018 года 32-летняя беременная жительница Дергачевского района была доставлена ​​в родильное отделение районной больницы бригадой скорой медицинской помощи с диагнозом: беременность, 41 неделя, роды.
 
Однако, во время пребывания беременной в родильном отделении в нарушение требований приказов МЗ Украины врач акушер-гинеколог отделения недообследовал состояние беременной и ее плода, а также назначил медпрекараты в необоснованных дозах и не провел вовремя других медицинских действий, что свою очередь привело к мертворождению.
 
Вместе с этим установлено, что при должном наблюдении за беременной и ее плодом, а также надлежащем оказании медицинской помощи можно было бы вовремя диагностировать патологические изменения, выбрать другую тактику ведения родов и беременности должна была закончиться рождением живого ребенка.
 
Как сообщалось ранее, в начале апреля текущего года сообщено о подозрении по данному факту другом врачу - заведующему родильно-гинекологического отделения районной больницы Харьковской области за ненадлежащее обследование состояния беременной и ее плода и не проведение вовремя других медицинских действий, повлекшее тяжкие последствия новорожденному в виде гибели (ч. 2 ст. 140 УК Украины).
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  прокуратура, акушер, гибель ребенка
 
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