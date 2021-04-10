10.04.2021 14:03

Мертворожденный ребенок. Врачу акушеру-гинекологу сообщили о подозрении

Дергачевской окружной прокуратурой сообщено о подозрении врачу акушеру-гинекологу отделения Дергачевской больницы по факту ненадлежащего исполнения медработником своих профессиональных обязанностей вследствие недобросовестного к ним отношения, повлекшее гибель ребенка

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, в ходе досудебного расследования установлено, что в октябре 2018 года 32-летняя беременная жительница Дергачевского района была доставлена ​​в родильное отделение районной больницы бригадой скорой медицинской помощи с диагнозом: беременность, 41 неделя, роды.

Однако, во время пребывания беременной в родильном отделении в нарушение требований приказов МЗ Украины врач акушер-гинеколог отделения недообследовал состояние беременной и ее плода, а также назначил медпрекараты в необоснованных дозах и не провел вовремя других медицинских действий, что свою очередь привело к мертворождению.

Вместе с этим установлено, что при должном наблюдении за беременной и ее плодом, а также надлежащем оказании медицинской помощи можно было бы вовремя диагностировать патологические изменения, выбрать другую тактику ведения родов и беременности должна была закончиться рождением живого ребенка.

Как сообщалось ранее, в начале апреля текущего года сообщено о подозрении по данному факту другом врачу - заведующему родильно-гинекологического отделения районной больницы Харьковской области за ненадлежащее обследование состояния беременной и ее плода и не проведение вовремя других медицинских действий, повлекшее тяжкие последствия новорожденному в виде гибели (ч. 2 ст. 140 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.