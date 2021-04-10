10.04.2021 12:19

Харьковские правоохранители напомнили об ответственности за нарушение карантина

По результатам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Харьковской области с воскресенья, 11 апреля, вводятся ограничения "красной" зоны карантина.

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, полиция принимает максимальный комплекс мер по противодействию распространению коронавируса на территории региона.

Правоохранители проверяют выполнение карантинных правил во всех населенных пунктах области. К мерам привлечены весь личный состав сотрудников полиции, работающих в составе следственно-оперативных групп, групп реагирования патрульной полиции, пеших нарядов.

По словах правоохранителей, в городе и области создано более сотни мобильных групп из числа работников территориальных подразделений полиции и областного главка, которые отрабатывают территории обслуживания с целью выполнения требований и запретов, определенных в постановлении Кабинета Министров Украины. Полицейские осуществляют контроль за соблюдением требований по ограничению перевозок пассажиров в общественном транспорте, прекращение работы предприятий торговли, развлечений, общественного питания. Наряды Управление патрульной полиции патрулируют маршруты общественного транспорта, проводят разъяснительную работу среди населения.

Во время карантинных мероприятий полиция рекомендует гражданам не выходить без особой надобности на улицу и не посещать места массового скопления людей, соблюдать правила личной гигиены, надевать маски и сохранять дистанцию ​​не менее двух метров с другими гражданами, а также заботиться о пожилых близких.

Также в полиции напомнили, что за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность.