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10.04.2021  10:48   

Спасатели 26 раз выезжали тушить сухостой в 12 районах области

В пятницу, 9 апреля спасатели Харьковщины 26 раз тушили возгорание сухостоя и мусора общей площадью около 12 га.

 
Об этом рассказали в ГУ ГСЧС.
 
Такие пожары случались в Печенежском, Шевченковском, Балаклейском, Нововодолажском, Волчанском, Двуречанском, Валковском, Дергачевском, Змиевском, Золочевском, Чугуевском, Харьковском районах области и Новобаварский, Слободском и Киевском районах Харькова.
 
Пожарные просят гражданам: не экспериментировать с воспламеняющимися веществами в пожароопасный сухой период, не быть равнодушными, если заметили дым, тление или слабый огонь. Ведь потушить возгорание травы вблизи жилого сектора в самом начале легко - просто вылить ведро воды или забрасывать землей.
 
 
Также они призвали не не сжигать мусор, особенно в сухую ветреную погоду, не выжигать камыш, сухую траву и стерню, не позволять детям играть спичками и зажигалками.
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, сухостой, трава
 
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