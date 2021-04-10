10.04.2021 10:48

Спасатели 26 раз выезжали тушить сухостой в 12 районах области

В пятницу, 9 апреля спасатели Харьковщины 26 раз тушили возгорание сухостоя и мусора общей площадью около 12 га.

Об этом рассказали в ГУ ГСЧС.

Такие пожары случались в Печенежском, Шевченковском, Балаклейском, Нововодолажском, Волчанском, Двуречанском, Валковском, Дергачевском, Змиевском, Золочевском, Чугуевском, Харьковском районах области и Новобаварский, Слободском и Киевском районах Харькова.

Пожарные просят гражданам: не экспериментировать с воспламеняющимися веществами в пожароопасный сухой период, не быть равнодушными, если заметили дым, тление или слабый огонь. Ведь потушить возгорание травы вблизи жилого сектора в самом начале легко - просто вылить ведро воды или забрасывать землей.

Также они призвали не не сжигать мусор, особенно в сухую ветреную погоду, не выжигать камыш, сухую траву и стерню, не позволять детям играть спичками и зажигалками.