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09.04.2021  17:50   

Минирование: в супермаркетах и на заводе бомб не найдено (ФОТО)

Полиция проверила информацию о «минировании» 4 торговых центров и завода в Харькове.

Как сообщает ГУ Нацполиции, специалисты обследовали 44600 кв. метров помещений, почти 6400 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 1515 граждан. Никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружено.
 
Сообщение о закладке взрывчатки в 4 торговых центрах, расположенных на проспекте Гагарина, улицах Героев Труда, Льва Ландау и Клочковской, а также на заводе на Карачевском шоссе в Харькове поступило в полицию 9 апреля 2021 года на электронную почту.
arkovi /
 
На местах работали следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, специалисты взрывотехнического управления полиции.
 
Информация внесена в Единый учета заявлений и сообщений территориальных подразделений полиции. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению лиц, которые сделали ложное сообщение.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  минирование, бомбы, харьков, супермаркеты, завод
 
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