ДТП: на перекрестке разбиты два авто (ФОТО)

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Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 9 апреля Сегодня гороскоп практически идеален для того, чтобы реализовать свои самые смелые планы!

Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 9 апреля Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков.