Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: на перекрестке разбиты два авто (ФОТО)
09.04.2021  17:11   

ДТП: на перекрестке разбиты два авто (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.

Как информирует Телеграм-канал Типичное ХТЗ, печально известный перекресток Библика/Потоцкого не поделили две легковушки.

По предварительной информации пострадали только машины.

Тэги:  дтп, авария, харьков, хтз
 
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