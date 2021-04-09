ДТП: на перекрестке разбиты два авто (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграм-канал Типичное ХТЗ, печально известный перекресток Библика/Потоцкого не поделили две легковушки.
По предварительной информации пострадали только машины.
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