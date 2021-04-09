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09.04.2021  11:33   

Валюты почти на миллион гривен обнаружили таможенники в кармане россиянина

В пункте пропуска "Гоптовка" таможенники предотвратили незаконный вывоз в РФ незадекларированной валюты на сумму в эквиваленте почти 800 тысяч гривен.

Гражданин РФ, решил пройти таможенный контроль по упрощенному режиму, без заполнения таможенной декларации. Выбрав «зеленый коридор», чем подтвердил, что не перевозит ограниченные к перемещению через таможенную границу предметы или ценности и указал, что перемещает сумму меньшую, чем эквивалент 10 000 евро.

Но когда россиянин предъявил денежные средства, то оказалось, что он с собой имеет 32 225 евро и 121 700 российских рублей .

Сумму, превышающую установленную законодательством норму, а именно 22 370 евро и 112 700 рублей изъяты. Гражданину возвращено 9 900 евро и 9 000 рублей.

По данному факту составлен протокол по ст. 472 Таможенного кодекса Украины.

Источник:   Слобожанская таможня
 Тэги:  таможня, гоптовка, валюта
 
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