09.04.2021 11:33

Валюты почти на миллион гривен обнаружили таможенники в кармане россиянина

В пункте пропуска "Гоптовка" таможенники предотвратили незаконный вывоз в РФ незадекларированной валюты на сумму в эквиваленте почти 800 тысяч гривен.

Гражданин РФ, решил пройти таможенный контроль по упрощенному режиму, без заполнения таможенной декларации. Выбрав «зеленый коридор», чем подтвердил, что не перевозит ограниченные к перемещению через таможенную границу предметы или ценности и указал, что перемещает сумму меньшую, чем эквивалент 10 000 евро.

Но когда россиянин предъявил денежные средства, то оказалось, что он с собой имеет 32 225 евро и 121 700 российских рублей .

Сумму, превышающую установленную законодательством норму, а именно 22 370 евро и 112 700 рублей изъяты. Гражданину возвращено 9 900 евро и 9 000 рублей.

По данному факту составлен протокол по ст. 472 Таможенного кодекса Украины.